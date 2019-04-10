В инвентаре Александра Головина в Steam насчитали предметов на 2 млн рублей

Автор телеграм-канала CYBERSLOVO посчитал стоимость предметов в инвентаре Александра Головина. В сумме полузащитник «Монако» потратил на виртуальные скины в CS:GO и Dota 2 примерно 1,89 млн рублей.

В инвентаре футболиста нашли около 3000 предметов для Dota 2 и 200 — для CS:GO. Среди них есть и редкие вроде AWP | Dragon Lore качества «Прямо с завода».

После выхода интервью с Евгением Савиным в программе «КраСава» пользователи нашли профиль футболиста и заглянули в инвентарь. Через несколько часов его скрыли для просмотра.

Сейчас стену профиля заполнили публикации от мошенников, которые предлагают «фанатам» ввести промокод на одном из сайтов. Сам Головин к этому не имеет никакого отношения.

Полузащитник «Монако» — один из главных поклонников киберспорта и соревновательных видеоигр. В «КраСаве» он показал свой компьютер, а заодно сыграл вместе с капитаном Virtus.pro Алексеем Solo Березиным.