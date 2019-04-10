Dosia: тренируюсь не больше четырёх часов, просто поддерживаю игровую форму

Игрок Gambit Esports Михаил Dosia Столяров рассказал о ситуации в команде и личных тренировках.

«Нам и до [победы на PGL Major Krakow 2017] писали, что мы никогда мэйджор не выиграем. Мы его выиграли. В данном случае я предпочту подождать и сделать действительно правильный выбор в плане игроков, чем [брать кого-то] наспех и потерять время. Лучше на старте чуть-чуть потерпеть. <...>

Сейчас я тренируюсь не больше четырёх часов, потому что у нас нет как таковых командных тренировок. Я просто поддерживаю игровую форму, чтобы совсем не растерять её», — отметил Столяров.

После завершения выступления на IEM Katowice Major 2019 клуб покинули тренер Андрей B1ad3 Городенский и Владислав bondik Нечипорчук. Первый стал спортивным директором Natus Vincere, второй перешёл в Winstrike Team.