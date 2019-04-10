СМИ: Билеты на The International 9 поступят в продажу в конце мая

Билеты на The International 9 должны поступить в продажу в мае, сообщает китайский портал Sina.cn. Компания Valve отложила их выпуск из-за поиска новых подрядчиков.

Разработчики Dota 2 отказались от услуг платформы Damai.com. Компания подозревается в махинациях. В Valve не хотят, чтобы билеты достались спекулянтам, как это было в 2017 году перед стартом чемпионата мира по League of Legends. Тогда большую часть билетов скупили боты, после чего они продавались по завышенным ценам.

В 2019 году похожая ситуация повторилась перед The Chongqing Major. Перекупщики продавали билеты по 2000 юаней в то время, как изначальная стоимость составляла 599 юаней. В обоих случаях услуги предоставляла платформа Damai.com.

The International 9 состоится в Шанхае (Китай) в августа 2019. В турнире поучаствуют 18 команд.