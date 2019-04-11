Dennis вернулся к тренировкам за основной состав Ninjas in Pyjamas

Деннис dennis Эдман вернулся к тренировкам за основной состав Ninjas in Pyjamas по CS:GO. Шведский игрок пробыл в инактиве месяц. Его заменял Вильям draken Сундин.

Эдман взял перерыв от выступлений 11 марта. Причинами послужили загруженное расписание и эмоциональное выгорание.

NiP сыграли вместе с Сундином на двух турнирах: BLAST Pro Series — São Paulo 2019 (4 место) и StarSeries & i-League CS:GO Season 7 (5-8 место).

Следующим чемпионатом для шведской команды станет ESL Pro League Season 9 — Europe. Соревнования стартуют 12 апреля в Лестере (Великобритания). Соперниками NiP по группе B станут FaZe Clan, Heroic и devils.one.