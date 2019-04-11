Daxak — о работе аналитиков: талантам необходимо улучшать понимание игры

Игрок Gambit Esports Никита Daxak Кузьмин в интервью Gameinside прокомментировал недавние успехи Team Empire, высказался о поведении Данилы Dendi Ишутина и других популярных стримеров вне трансляций и раскритиковал сотрудников студий вещания.

Об успехе Team Empire на отборочных к мэйджору

«Империя ещё на прошлых квалах к минору себя неплохо показывала, так что ничего неожиданного не произошло. Посмотрим, что будет на лане».

О Dendi

«Я говорю, в основном, правду. Ту, которую знают все. Тот же Денди без стрима совсем другой человек. <...> Он не раз палился в разных видосиках… Просто человек на своих стримах максимально дружелюбный, а как только выключает — сразу начинает агриться и т.д. Но это можно сказать почти о всех стримерах, только вот я этого и не отрицаю. Я прямо говорю, что стримлю для того, чтобы задница не горела. От игр, от тиммейтов и т.д. Это как выговориться психологу. И это нормально. Но когда ты показываешь всем какой ты добрый, а на самом деле это не так, то это двуличность. Уж лучше так себе относиться ко всем и показывать это».

Об аналитиках

«Не буду переходить на личности, но есть очень большое количество людей, которые, грубо говоря, ценятся среди обычных «работяг». Я имею в виду мнения этих людей, и что простые зрители слепо следуют им. Причем в большинстве случаев бездумно. Но с точки зрения про-игроков, они несут чушь. И так в большинстве случаев. <...>



Талантам необходимо улучшать понимание игры. Это не должно быть так, будто просто какой-то 4к комментатор или аналитик заходит в студию и начинает рассказывать какие-то вещи. Было несколько примеров, где игрались одни и те же 10 героев, в одной игре с таким пиком победили, в другой — проиграли. В первой хвалят, во второй заходят другие аналитики и упрекают за выбор героев. А бывало и те же самые».

Gambit Esports выступит на OGA Dota PIT Minor 2019. Чемпионат пройдет в Хорватии с 22 по 28 апреля. Победитель получит возможность сыграть на MDL Disneyland Paris Major.