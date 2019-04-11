Korb3n — о составе Na'Vi: думаю, есть две опции — состав с SoNNeikO или без него

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов рассказал о возможных заменах в трёх командах в СНГ. По его оценкам, решаффл затронет Winstrike Team. Потенциальные замены могут произойти в Natus Vincere и The Pango. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Я думал, что решафлы начнутся после дискотеки на Индийском ESL. Но нет, Винстрайк уже выпустил первую пулю и отправил Диму Сларка в отряд фри агентов. Кто там будет на мидлейне, узнаете из их анонса.



Вторую пулю жду от Рождённых побеждать. Думаю есть две опции, состав с Соннейко или без него, состав с Акбаром несёт в себе ещё замены. А может он действительно болеет. В общем варианта два, Акбар либо есть, либо нет. Заяц странно ушёл из Панго, поэтому с подачи умного человека думаю, что есть вероятность, что в НаВи будет Бакыт.



Третью пулю жду от Панго, думаю, в случае неудачи и наличия хороших фриагентов (а они должны быть) они могут завершить свою шахматную партию. Если же они найдут свою игру без замен, то будут жёсткими. Там сильные «куражисты» собрались. В любом случае за Гостика, Айбека и Бедплею притапливаю в любых турнирах где нас нет и кроме очных встреч», — написал Белов.

Акбар SoNNeikO Бутаев временно прекратил выступления за Na'Vi с 7 апреля. Причиной стали проблемы со здоровьем. С чем именно испытывает трудности игрок, в клубе не уточняли.