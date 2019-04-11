Winstrike Team рассталась с саппортом. Dnz провел в составе три недели

Winstrike Team рассталась с Дино dnz Шавуком. Об этом «Чемпионату» рассказала менеджер команды Мария Гунина. Киберспортсмен также объявил об уходе на странице в «Твиттере».

Хорватский игрок выступал на позиции саппорта. Он присоединился к команде 19 марта. Вместе с ним состав выступил на квалификациях MDL Disneyland Paris Major и OGA Dota PIT Minor 2019. Winstrike Team не прошла ни один из отборочных этапов.

11 апреля менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов заявил, что в команде произошли перестановки в составе. Дмитрий DM Дорохин прекратил выступления за Winstrike. Инсайдер не стал называть имен и попросил дождаться анонса.