Xperia 10 против киберспортивных хитов: мы протестировали новый смартфон от Sony

Совсем недавно японская компания Sony презентовала в России два смартфона среднего ценового сегмента — Xperia 10 и Xperia 10 Plus с уникальным соотношением сторон дисплея 21:9.

Мы протестировали новинки на современных популярных киберспортивных хитах — PUBG Mobile, Hearthstone, Vainglory и World of Tanks Blitz, чтобы понять, помогает ли новое разрешение в играх.

По идее, большие углы обзора должны были подойти геймерам, которые любят рубиться в россыпь киберспортивных и не только хитов, доступных в мобильном формате. Но всё оказалось не так просто. Протестировав несколько игр, мы поняли, что некоторые из них идеально подходят для смартфона, в то время как другие совершенно не предназначены для нового формата телефона.

Что у нас получилось, можно прочитать здесь: