Winstrike Team представила тестовый состав с Lil, NoFear и iLTW

Winstrike Team представила новый состав по Dota 2. К Айрату Silent Газиеву и Алексею Nongrata Васильеву присоединились Илья Lil Ильюк, Игорь iLTW Филатов и Александр NoFear Чурочкин.

В организации отмечают, что это тестовый состав, собранный для участия в открытой квалификации на Adrenaline Cyber Cup. Игроки не связаны контрактными обязательствами. Отборочный этап стартует 13 апреля.

До присоединения к Winstrike Филатов выступал за OG, Ильюк играл за микс Flying Penguins, а Чурочкин — за стак FlyToMoon. 11 апреля клуб объявил об уходе трёх игроков. Команду покинули Дмитрий DM Дорохин, Милан MiLAN Козомара и Дино dnz Шавук.