B1ad3: в долгосрочной перспективе мы планируем открытие киберспортивной академии

Спортивный директор Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский в интервью командному YouTube-каналу рассказал о планах клуба, работе с молодёжью и запуске полноценной академии.

Об открытии молодёжных составов

«Этот проект мы запускаем в ближайшее время. Скоро будет анонс, и все подробности будут там. В долгосрочной перспективе мы планируем открытие именно киберспортивной академии. По сути, такой вот фермы, как в футболе. Там могут быть возрастные категории, может быть, и от семи лет — мы ещё не продумывали этот процесс.



В ближайших планах у нас именно создание второго состава. Не конкретно академии, а второго состава. Такого себе NaVi Junior. Там есть проект, который будет длиться всё лето. Короче, много подробностей. Я думаю, что нужно ждать анонса».

Об активной работе в Dota 2 и CS:GO

«Однозначно Dota 2 и CS — основные дисциплины. Если в дальнейшем мы увидим потенциал и перспективу в других дисциплинах, они выйдут на тот же уровень, что CS и Dota, то однозначно будет запуск вторых составов и там. Но пока что в перспективе только CS и Dota 2».

О расширении персонала

«Мы очень хотим внедрить фитнес-тренера в штаб для всех дисциплин. И, возможно, аналитика. Мы просто ждём очень клевой программы, которая сможет собирать большой объём аналитических данных, и с ней будем работать».

Андрей B1ad3 Городенский вступил в должность спортивного директора в марте 2019-го. Ранее он тренировал состав Gambit Esports по CS:GO.