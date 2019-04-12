Lil — о NoFear: Александр адекватный и амбициозный, был не прав в отношении него

Илья Lil Ильюк публично извинился перед Александром NoFear Чурочкиным. Киберспортсмен заявил, что в прошлом придерживался иного мнения в отношении игрока. Текст появился в телеграм-канале Ильюка. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

Ближайшее время играю с ребятами из Винстрайк. Ростер: илтв, нонграта, сайлент, ноуфир.

Саша на 5ке. Что бы кто бы там не говорил (и я в том числе) про него, Александр довольно адекватный и амбициозный, + вкладывает максимум интеллектуальных ресурсов на благо команды. Был не прав в отношении ноуфирки.

Все ребятки батьочки и молодцом.

Рад.

Сегодня, 12 апреля, Winstrike Team представила тестовый состав команды по Dota 2, который выступит на отборочных к Adrenaline Cyber Cup 13 апреля. В него вошли Илья Lil Ильюк, Игорь iLTW Филатов и Александр NoFear Чурочкин.

Winstrike Team представила тестовый состав с Lil, NoFear и iLTW