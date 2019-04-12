На церемонии открытия киберспортивного турнира у певицы заела фонограмма

На чемпионате Charleroi Esports 2019 по CS:GO случился казус. На церемонии открытия у испанского поп-дуэта Marisa & DJ Charley сломалась фонограмма.

Во время выступления девушка несколько раз пыталась исправить ситуацию, однако запись продолжала заедать. В результате певица попросила выключить музыку и ушла со сцены. На видео и ситуацию обратил внимание Иван Балясников.

Charleroi Esports 2019 проходит в бельгийском городе Шарлеруа с 12 по 14 апреля. На чемпионат приехали восемь команд. Среди участников — G2 Esports, Virtus.pro, Team Vitality и Team LDLC. Призовой фонд соревнований составил € 100 тыс.