SilverName, Pavel и Kolento примут участие в Hearthstone Grandmasters в Европе

Компания Blizzard объявила 15 из 16 участников европейского дивизиона Hearthstone Grandmasters. СНГ-регион представят Владислав SilverName Синотов из Team Spirit, Александр Kolento Мальш из Cloud9 и Павел Pavel Бельтюков (чемпион мира 2016 года).

В список также попали двукратный чемпион Европы Тайс ThijsNL Молендик, серебряный призер Hearthstone Summer Championship 2017 Йон Orange Вестберг, двукратный победитель «тур-стопов» в 2018 году Каспер Hunterace Нотто и другие.

Последнего участника объявят после проведения HCT World Championship 2019. Турнир состоится 25-28 апреля в Тайване.

Hearthstone Grandmasters — новый соревновательный формат. Первый сезон стартует 17 мая. Компания Blizzard самостоятельно отбирала участников для каждого из дивизионов исходя из их заслуг перед сообществом и максимально заработанного количества очков за всю карьеру.

Соревнования организуют в трех регионах: Европа, Америка и Азиатско-Тихоокеанский. 16 игроков поделят на две группы по 8 человек. Матчи будут проводиться в формате «Специалист» до двух побед.

В конце каждого сезона три лучших игрока из каждого дивизиона сразятся в плей-офф. Финалисты двух сезонов и два победители Gold Series (всего 8 участников) отправятся на финальный турнир, где поборются за призовой фонд в $ 500 тыс.

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