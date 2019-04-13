Химченко: в Na'Vi замен вообще не планируют делать, посмотрим, что будет дальше

Репортёр Natus Vincere Яна b2ru Химченко на личной трансляции прокомментировала возможные перестановки в составе команды по Dota 2.

«Что по Na'Vi? Когда уже кикнут Blizzy? Сложно сказать… Замен вообще не планируют делать. Посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, на сколько Акбар вообще взял отпуск. По идее, ненадолго, на один-два турнира», — заявила Химченко.

Акбар SoNNeikO Бутаев не выступает за основной состав с 7 апреля. Игрок взял перерыв, чтобы разобраться с проблемами со здоровьем. В клубе уверяют, что такое решение приняли ещё до DreamLeague Season 11.

Korb3n — о составе Na'Vi: думаю, есть две опции — состав с SoNNeikO или без него