Sh4dowehhh: у Na'Vi тупо тильт, Crystallize совершает множество ошибок

Бывший тренер Winstrike Team Евгений Sh4dowehhh Алексеев высказался об игровых проблемах Natus Vincere. По его оценкам, вся команда пребывает в тильте, а Владислав Crystallize Кристанек находится не на пике своей формы.

«Там у Na'Vi тупо тильт. В данный момент Crystallize плохой керри, совершает множество ошибок. Я не был бы к Chuvash и Blizzy категоричен, Crystallize сейчас тоже показывает не самую лучшую свою игру. На мажоре некоторые катки были слиты чисто по его мувам.



Когда он на Тролле играл (самая первая игра на мажоре была. — Прим. «Чемпионата»), он сдох под базой, хотя был вижн на всей карте. Получается, команда старается, ставит вижн, эта информация в общем доступе, люди находятся только в одной части (карты. — Прим. «Чемпионата»). А он вышел и умер два раза с Аегисом.



Таких моментов было очень много. Просто просадка в макро. Crystallize может неплохо на линии стоять, но макро слишком много решает сейчас», — заявил Алексеев.

На трансляции бывший тренер Winstrike Team отметил также прогресс Идана MagicaL Варданяна. Алексеев считает, что игрок сильно вырос с 2017 года и прибавил в мастерстве.

С 7 апреля Natus Vincere выступает со стендином Михаилом Misha Агатовым. Он заменяет Акбара SoNNeikO Бутаева на время его отсутствия. Игрок взял перерыв, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Химченко: в Na'Vi замен вообще не планируют делать, посмотрим, что будет дальше

Korb3n — о составе Na'Vi: думаю, есть две опции — состав с SoNNeikO или без него