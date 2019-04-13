Natus Vincere обновила состав по PUBG. В команду пришли два игрока Red Diamonds

Natus Vincere провела перестановки в составе по PUBG. Организация отправила в запас Артема Sadovnik Данилюка, Дмитрия Recrent Осинцева и Александра BatulinS Батулина. Вадим POKAMOLODOY Ульшин сохранил место в основе, но сложил с себя капитанские обязанности.

На освободившиеся места клуб пригласил двух участников команды Red Diamonds: Андрея Bestoloch Ионова и Романа ADOUZ1E Зиновьева. Роль капитана на себя взял Арсений ceh9 Иванычев. В прошлом он выступал за Jokers.

В Natus Vincere замены объяснили «исключительно спортивными интересами». В первой фазе профессиональной лиги PUBG Europe League (PEL) команда заняла 14-е место и осталась без призовых.

Первый матч обновленного состава запланирован на 30 апреля. В этот день стартует PEL Kick-off Cup. Участники поборются за призовой фонд в размере $ 125 тыс.