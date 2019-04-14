Искусственный интеллект обыграл в шоу-матче чемпионов мира по Dota 2

Боты OpenAI оказались сильнее киберспортивной команды OG. Чемпионы мира по Dota 2 в 2018 году проиграли в шоу-матче со счетом 0:2. Вторая карта длилась меньше 20 минут.

Шоу-матч проходил с ограничениями. Стороны выбирали героев из короткого списка. В доступе были 17 персонажей из 117. При этом участникам запрещалось пользоваться Divine Rapier, Bottle, иллюзиями, призывом существ и сканированием карты.

Еще одним отличием от предыдущих матчей стал курьер, доступный на всю команду (в первых играх у каждого персонажа был отдельный курьер). При этом на стороне бота он не был неуязвим.

Компания OpenAI на протяжении многих лет занимается разработкой собственного искусственного интеллекта. Для улучшения модели машинного обучения разработчики выбрали Dota 2.

В 2017 году создатели представили бота для игры 1 на 1, а в 2018 впервые показали командный ИИ. В шоу-матчах он уступал лишь дважды. На The International 8 ботов победил бразильский состав paiN Gaming и сборная китайских ветеранов Dota 2.

Боты выносят людей в доту. OpenAI представила командный ИИ В компании рассказали, что уже умеет их новая система, как она устроена и работает. Следующий шаг — обыграть профессионалов.