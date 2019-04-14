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NiKo получил две награды самого ценного игрока по итогам BLAST Pro Series Miami

NiKo получил две награды самого ценного игрока по итогам BLAST Pro Series Miami
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Портал HLTV вручил награду самого ценного игрока капитану FaZe Clan Николе NiKo Ковачу по итогам BLAST Pro Series Miami 2019. Организаторы чемпионата по CS:GO также отметили выступление боснийца и наградили киберспортсмена на сцене.

По статистике, общий рейтинг NiKo на турнире составил 1,44 (четвертый результат в карьере). При этом он был лучшим сразу в 11 категориях. Так, например, за раунд он наносил 97,7 ед. урона и совершал 0,92 фрагов.

Статистика NiKo на турнире.
Статистика NiKo на турнире.
Фото: HLTV.org

Для Ковача это пятая медаль в карьере от HLTV. Его команда выиграла BLAST Pro Series Miami 2019. В финале FaZe Clan превзошла Team Liquid со счетом 2:0.

FaZe Clan стала чемпионом BLAST Pro Series Miami 2019
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