NiKo получил две награды самого ценного игрока по итогам BLAST Pro Series Miami

Портал HLTV вручил награду самого ценного игрока капитану FaZe Clan Николе NiKo Ковачу по итогам BLAST Pro Series Miami 2019. Организаторы чемпионата по CS:GO также отметили выступление боснийца и наградили киберспортсмена на сцене.
По статистике, общий рейтинг NiKo на турнире составил 1,44 (четвертый результат в карьере). При этом он был лучшим сразу в 11 категориях. Так, например, за раунд он наносил 97,7 ед. урона и совершал 0,92 фрагов.
Статистика NiKo на турнире.
Фото: HLTV.org
Для Ковача это пятая медаль в карьере от HLTV. Его команда выиграла BLAST Pro Series Miami 2019. В финале FaZe Clan превзошла Team Liquid со счетом 2:0.
FaZe Clan стала чемпионом BLAST Pro Series Miami 2019