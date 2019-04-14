N0tail — об OpenAI: если хотите их обыграть, то должны играть не по их правилам

Йохан n0tail Сундштайн в прямом эфире прокомментировал результаты шоу-матча по Dota 2 против искусственного интеллекта OpenAI.

«FeelsBadMan, это было жестко. Удивительно, но они очень хороши в том, что делают. Если вы действительно хотите их обыграть, то должны играть не по их правилам, а по своим. Потому что иначе все скатывается к дракам 5 на 5 и тому, кто лучше нажимает кнопки — в этой ситуации победить невозможно», — считает капитан OG.

Сундштайн также отметил, что боты пока плохо справляются с невидимыми героями, при этом они специфически перемещаются по линиям, на чем их можно ловить.

OG уступила OpenAI со счетом 0:2. Матч проходил с ограничениями для обеих стороны. Запрещалось пользоваться Divine Rapier и Bottle, а из набора в 117 персонажей были доступны только 17.

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