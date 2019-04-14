Авторы OpenAI открыли регистрацию для тестов искусственного интеллекта в Dota 2

Создатели OpenAI открыли регистрацию для тестирования искусственного интеллекта в Dota 2. Прием заявок закончится 22 апреля.
На странице пользователям необходимо залогиниться через Steam, после чего необходимо указать электронную почту, регион и выбрать один из трех режимов (или все): соревновательный 5 на 5, вместе с друзьями или одиночный кооператив.
13 апреля создатели OpenAI устроили шоу-матч. Искусственный интеллект оказался сильнее команды OG — чемпионов мира The International 8. Игра завершилась со счетом 2:0.
Искусственный интеллект обыграл в шоу-матче чемпионов мира по Dota 2
Сила коммуникации. 6 вещей, которые боты OpenAI Five делают лучше людей
Разбираемся, как и почему боты проекта OpenAI оказались сильнее OG, действующих чемпионов The International.