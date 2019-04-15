Абая HObbit Хасенова выставили на трансфер. HellRaisers уже нашла ему замену

Киберспортивная организация HellRaisers провела замены в команде по CS:GO. Абай HObbit Хасенов лишился места в основе. Игрока выставили на трансфер.

На его место взяли Зигимантаса nukkye Сипалиса. Литовский киберспортсмен присоединился к Кириллу ANGE1 Карасёву, Томашу oskar Штястны, Кристиану loWel Гарсии и Иссе ISSAA Мураду.

Первая игра HellRaisers с новой пятёркой состоится сегодня, 15 апреля, на WePlay! Forge of Masters Season 1. Соперником команды станет Team Spirit. Матч начнётся в 18:00 мск.

Хасенов стал третьим игроком, который выступал на IEM Katowice Major 2019 и покинул основу. Существует вероятность, при которой клуб может лишиться слота на предварительной стадии StarLadder Berlin Major 2019.

HellRaisers подписала HObbit в ноябре 2018-го. На IEM Katowice Major 2019 он вместе с командой завершил выступление на 12-14-й строчке.