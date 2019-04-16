В Apex Legends появилась ошибка с реанимацией товарищей

Пользователи шутера Apex Legends столкнулись с багом при реанимации игроков. Об этом рассказал один из авторов форума Reddit. После того как товарищ по команде поднял его, он застрял на месте.

Как видно в видеоролике, пользователь может использовать оружие и аптечки, но не может передвигаться. Также персонаж может использовать способности. Если они связаны с передвижением, как у Патфайндера, то игрок всё равно остаётся на месте.



Это одна из немногочисленных ошибок игры. Ранее в проекте были обнаружены баги, позволяющие остаться в самолёте при высадке, лечиться дроном Лайфлайн на любой дистанции и многое другое.