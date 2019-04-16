Twitch забанил канал Романа Gnumme Олейника

Администрация стрим-сервиса Twitch ограничила доступ к каналу Романа Gnumme Олейника. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил сам стример. Он заявил, что канал был заблокирован за использование «нехороших слов», но предположил, что, скорее всего, это ошибка.



«Только что прилетел бан за какое-то нехорошее слово (наверное, какая-то ошибка, я ведь в жизни ничего подобного не говорил). Бан на 30 дней, но я подам апелляцию, надеюсь, что смогу выйти досрочно.



Ранее я говорил, что политика Твича разумна и справедлива, хоть местами и жестковата. Я не передумал и действительно считаю, что стримерам надо следить за словами. Провинился — понесу наказание», — написал Олейник.



Также он рассказал, что в случае сохранения блокировки продолжит работу над стримом оффлайн и займётся подготовкой к «Стримфесту».



Двумя днями ранее Twitch заблокировал стримершу Карину Марцинкевич за косплей Лайфлайн. При создании образа девушка использовала грим блэкфейс для правдоподобности образа. Её канал также заблокирован на 30-дневный срок.