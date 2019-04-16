Na’Vi проиграла стартовый матч ESL One Mumbai 2019

TEAM TEAM обыграла Natus Vincere на групповом этапе турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.



Это первое поражение украинской организации на турнире. Следующий матч киберспортсмены сыграют с проигравшим из пары compLexity против TNC Predator. Встреча состоится 17 апреля, начало в 09:30 по мск.



TEAM TEAM сразится за выход в верхнюю сетку плей-офф с победителем той же пары. Матч пройдёт 16 апреля в 17:30 по мск.



ESL One Mumbai 2019 проходит в Мумбаи (Индия). Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. По итогам группового этапа определится расположение участников в сетке плей-офф.