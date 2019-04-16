Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году

Разработчик консолей PlayStation Марк Церни поделился подробностями о разработке новой приставки Sony. Он заявил, что «консоль нового поколения» от Sony не выйдет в 2019 году.



Известно, что, как в случае PS4, Церни сохранит за собой должность ведущего системного архитектора. Пока неясно, как Sony планирует назвать новую консоль. Сам Марк избегает названия PlayStation 5, называя устройство «консолью нового поколения». Также он рассказал, что компания интенсивно сотрудничает с разработчиками и расширила состав студий, которые получили доступ к девкитам.



Что касается железа, то устройство будет работать на 7-нанометровых процессорах AMD Ryzen. В него будет встроен специальный блок, который позволит создавать 3D-звук. Разработчики обещают серьёзное улучшение звукового сопровождения. За графику будут отвечать новейшие ускорители семейства Radeon Navi. Сообщается, что они также будут поддерживать технологию трассировки лучей в реальном времени. Кроме этого компания установит в приставку SSD-накопитель. Судя по всему, он будет серьёзно модернизирован, так как на инженерном образце запуск экшена Spider-Man занял менее одной секунды.



Будущая консоль будет поддерживать VR. Церн подчеркнул, что компания делает серьёзную ставку на технологии виртуальной реальности, поэтому приставка будет совместима с гарнитурой PS VR.



Последней консолью компании стала PlayStation 4. Приставка вышла в ноябре 2013 года. В 2016 году корпорация выпустила две обновлённые версии устройства — PS4 Slim и PS4 Pro. Slim-версия обладает меньшими габаритами, а Pro — улучшенной производительностью.