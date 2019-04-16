TEAM TEAM и Keen Gaming прошли в верхнюю сетку ESL One Mumbai 2019

TEAM TEAM и Keen Gaming сыграют в «виннерах» турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Первая команда обыграла в решающем матче TNC Predator (2:0), а китайский коллектив разгромил Mineski (2:0).

Mineski и TNC Predator предстоит сыграть матчи за выход в верхнюю сетку соревнований. Команда из Юго-Восточной Азии столкнётся с победителем пары Signify против The Pango, а TNC сразится с Na’Vi или compLexity. Второй игровой день начнётся завтра, 17 апреля, в 09:30 мск.



Групповая стадия ESL One Mumbai 2019 завершится 17 апреля. Четыре лучших участника отправятся в верхнюю сетку плей-офф, а оставшиеся — в нижнюю. Все матчи основного этапа пройдут в формате до двух побед (best-of-three), а гранд-финал до трёх побед (best-of-five).

Na’Vi проиграла стартовый матч ESL One Mumbai 2019