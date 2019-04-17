Sony запатентовала VR-систему просмотра киберспортивных соревнований

Компания Sony запатентовала систему виртуального присутствия на киберспортивных чемпионатах. Соответствующие документы были поданы в патентное бюро США.



Согласно патенту, система подразумевает размещение в помещении киберспортивных соревнований нескольких камер, которые предназначены для создания эффекта присутствия. Их количество не раскрывается, но они будут расположены на уровне остальных посетителей. Пользователи смогут переключать камеру непосредственно на сам матч или следить за ним на арене с использованием технологий дополненной реальности.



Стоит подчеркнуть, что пока речь идёт о соревнованиях по классическим играм. Технология не предназначена для использования на соревнованиях с VR-играми.



Как будет распространяться услуга, пока неизвестно. В патенте она носит название PlayStation Plus League. Журналисты Esports Observer предположили, что она будет продаваться по модели подписочного сервиса.



Ранее сотрудник Sony Марк Церни рассказал подробности о разработке консоли нового поколения. Он заявил, что приставка не выйдет в 2019 году. Также он поделился подробностями о технических характеристиках устройства.

Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году