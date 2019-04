Microsoft показала Xbox One S без дисковода и подписку Xbox Game Pass Ultimate

Компания Microsoft анонсировала новую консоль Xbox One S All Digital. Продажи стартуют 7 мая. За новую «облегчённую» версию Xbox без дисковода предстоит заплатить $ 249. Вместе с ней в комплекте будут идти три игры: Minecraft, Forza Horizon 3 и Sea of Thieves.

Помимо этого компания представила новую подписку Xbox Game Pass Ultimate. Она включает Xbox Game Pass и Xbox Live Gold. В России её месячная стоимость составит 898 рублей и будет продаваться у ретейлеров. Запуск подписки состоится в течение года.

С 15 апреля Microsoft запустила программу Xbox Forward. Она позволяет взять в аренду Xbox One S и Xbox One X. Ежемесечная плата за консоль составит 990 и 1490 рублей соответственно.