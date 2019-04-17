SilverName: я не люблю играть в команде просто потому, что я не командный игрок

Игрок Team Spirit Владислав SilverName Синотов стал новым героем Марии Ермолиной в программе Mrs. Marple. Он объяснил, почему не увлекается Dota 2, а также рассказал о встрече с игроками Virtus.pro по Dota 2 и общении со зрителями.

О нелюбови к командным играм



«В дотку я играл, но я совсем не командный игрок. Я играл в 2011-2012 годах в HoN, очень много играл, высокий рейтинг имел в топе. Потом перешёл на доту, за несколько сотен часов взял большой рейтинг на тот момент, в итоге просто сгорел с неё. Невозможно просто: в HS если проигрываешь, то это или из-за себя, или из-за рандома. Если из-за рандома, понятно — ничего не можешь сделать. Ты на это не должен реагировать, хотя я все равно реагирую. Или из-за себя. Тогда просто делаешь работу над ошибками. А в доте тиммейтов дают или подкручивают плохих, ты с них горишь, зачем это надо? Плюс я не очень люблю играть в команде просто потому, что я не командный игрок. Прямо вообще. Иногда стараюсь это делать, но не получается».

Об общении со зрителями

«Как ни странно, происходит [общение] именно с донатерами, но не из-за того, что они донатеры. Если пишет обычный работяга, их тысячи, ты не можешь всем уделить время. Если пишет донатер, ты с ним общаешься и смотришь. Допустим, человек задонатил большую сумму, я поблагодарю за донат. Но если он будет говном, я скажу об этом. Недавно буквально познакомился с челом, два месяца уже играем, угараем. Он ещё познакомил с другими двумя друзьями, кайфуем вместе».

О встрече с игроками Virtus.pro



«Думаю, все про-игроки знают друг друга, потому что все в одной сфере крутятся. В последний раз ко мне подошел RAMZES666 (Роман Кушнарев) с ArsZeeqq (Арсений Усов). Я смотрю их иногда, они, получается, меня тоже смотрят. Вот, встретились. Я не ожидал, честно. Приятно было. Порофлили, потом встречались несколько раз на WESG 2018, пока ели. С их менеджером, со всеми поздоровались, нормально. Хорошие ребята. Когда люди достигают чего-то, они становятся ЧСВ, по Рамзику этого не скажешь».

12 апреля Владислав SilverName Синотов стал одним из участников европейского дивизиона Hearthstone Grandmasters.