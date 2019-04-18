Valve улучшила качество отображения косметических предметов в Dota 2

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2. Разработчики увеличили количество полигонов у косметических предметов и улучшили локализацию игры на русском и ещё 24 языках.



Изменения патча Dota 2:

Обновлены файлы локализации для 25 языков, включая русский;

Увеличено число полигонов для косметических слотов 16 героев:

— Puck;

— Windranger;

— Lina;

— Lion;

— Shadow Shaman;

— Sniper;

— Queen of Pain;

— Venomancer;

— Phantom Assassin;

— Dazzle;

— Clockwerk;

— Clinkz;

— Enchantress;

— Alchemist;

— Shadow Demon;

— Ogre Magi.



Полное описание обновления можно найти здесь.