Компания Valve выпустила обновление для Dota 2. Разработчики увеличили количество полигонов у косметических предметов и улучшили локализацию игры на русском и ещё 24 языках.
Изменения патча Dota 2:
Обновлены файлы локализации для 25 языков, включая русский;
Увеличено число полигонов для косметических слотов 16 героев:
— Puck;
— Windranger;
— Lina;
— Lion;
— Shadow Shaman;
— Sniper;
— Queen of Pain;
— Venomancer;
— Phantom Assassin;
— Dazzle;
— Clockwerk;
— Clinkz;
— Enchantress;
— Alchemist;
— Shadow Demon;
— Ogre Magi.
Полное описание обновления можно найти здесь.
Valve улучшила качество отображения косметических предметов в Dota 2