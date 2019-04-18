Павел Кулижников: киберспорт смотрит столько людей, сколько конькам и не снилось

Российский конькобежец Павел Кулижников высказал мнение относительно развития индустрии киберспорта. По его мнению за игровыми чемпионатами следит гораздо большее количество зрителей, чем за конькобежным спортом.



«Смотрю турниры – сейчас киберспорт на очень высоком уровне. Там много рекламы, призовых – даже не сравнить с нашим спортом. Вот смотрел последний турнир – International – там разыгрывалось 24 миллиона долларов, сложно представить такую сумму. В коньках такого не будет никогда. Там можно зарабатывать миллионы рублей, но только в удачный сезон, когда всё выигрываешь.



У каждого своя ноша, это нормально. Их смотрит столько людей, что нашему виду не снилось. Всё оправданно», — рассказал Кулижников.



Также спортсмен рассказал, что в свободное время сам иногда играет в компьютерные игры, назвав только Dota 2.



Павел Кулижников является трёхкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и трёхкратным чемпионом мира на фиксированных дистанциях. Он установил мировой рекорд в беге на 500 метров, преодолев дистанцию за 33,616 секунды.