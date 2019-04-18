Ярослав Комков: если PUBG Corp ничего не изменит, то в 2019 году PEL закроется

Директор киберспортивной организации Winstrike Ярослав Комков рассказал об участии своих подопечных в турнирах PUBG Europe League и FACEIT Global Summit. По его мнению организаторам необходимо серьёзно изменить подход к проведению соревнований, так как сейчас основные издержки лежат на плечах команд.



«Обязательным условием участия в PUBG Europe League является физическое присутствие команды в Берлине. Это значительно увеличивает затраты на содержание состава. Аренда дома, компьютеров, питание, переезд. Оформление рабочей визы для проживания в Германии (это один из ответов на вопрос, почему у нас в составе 4 финна).



А теперь что мы имеем по кульминационному для европейской лиги событию в Лондоне:

Нет русскоязычной трансляции, что отрезает российских спонсоров. А в в европейской лиге 6 команд из СНГ! Нет никаких крупных спонсоров у самой трансляции Внутри игры нет предметов для команд-участниц, что не дает возможность заработать какие-то деньги с помощью фанатов Лондон еще дороже Берлина Из 24 команд только 12 получают какие-то призовые, а ощутимые деньги можно получить только если войдешь в топ-3

Если разработчик не начнет что-то менять в самое ближайшее время, то соглашусь с выводами Марка о том, что в 2019 году лига завершит свое существование и киберспорт в батл-роялях умрет на какой-то длительный период времени», — написал Комков в Telegram.



Winstrike является единственной командой из СНГ, отобравшейся на FACEIT Global Summit. В настоящее время состав выступает на групповом этапе. По его результатам восьмёрка лидеров отправится в гранд-финал, а оставшиеся 16 участников — в Elimination Stage. По итогам второй стадии определятся еще восемь финалистов, которые будут сражаться за главный приз в размере $ 150 тыс.