Джонатан Loda Берг: мы планируем выиграть The International в 2020 году

Совладелец киберспортивной команды Alliance Джонатан Loda Берг рассказал о планах организации по Dota 2. Он рассчитывает на достойное выступление команды на The International 2019 и надеется выиграть турнир в 2020 году.



«Я очень доволен прогрессом команды. Фанаты много нас критикуют, но у нас с самого начала был очень долгосрочный план. В этом году мы надеемся попасть на TI и хорошо там выступить. Но на самом деле наш план — выиграть TI в 2020-м. Если нам удастся сохранить этот состав, то я уверен, что у нас будут шансы на это.



Люди по привычке ждут от всех клубов каких-то мгновенных результатов. Но мне кажется, что сцена больше так не работает. Сейчас нужно строить команды», — рассказал Берг в интервью Cybersport.ru.



Джонатан Loda Берг играл за Alliance с 2013 по 2018 год. В составе команды он выиграл The International 2013. После ухода, он занял управляющую должность в организации. На текущий момент он является тренером состава по Dota 2. Под его руководством киберспортсмены заняли 9-12-е место на The Kuala Lumpur Major и 13-16-е на The Chongqing Major.