Андрей Mag Чипенко: нам по силам обыграть Mineski

Тренер команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей Mag Чипенко дал интервью порталу Cybersport.ru, в котором рассказал о предстоящем матче с Mineski на ESL One Mumbai 2019. Он заявил, что готов обыграть соперников, но многое зависит от состава героев.



«Мы с ними играли кавэшки. На самом деле, что сказать… Это моя бывшая команда. Из тех ребят, с которыми я играл, там остался Майкл ninjaboogie Росс. Мы с ним пересекались и пообщались. Mineski хорошо играют. Мы ещё будем готовиться по драфтам. Я думаю, нам по силам выиграть. А там посмотрим.



Отдохнуть не удастся. Завтра у нас по расписанию автограф-сессия, а после неё мы планируем играть кланвары, чтобы подготовиться максимально к финалу верхней сетки. На тренировках мы можем играть только против команд из Юго-Восточной Азии либо против тех команд, которые находятся здесь. В этом плане выбор невелик», — рассказал Чипенко.

Ранее команда прошла в финал верхней сетки соревнований. Na'Vi обыграла Keen Gaming со счётом 2:1.

Андрей Mag Чипенко играл за Mineski с мая по август 2017 года. С сентября 2018-го он занимает пост тренера Na'Vi. Под его руководством киберспортсмены стали серебряными призёрами DreamLeague Season 10 и Megafon Winter Clash.