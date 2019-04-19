Winstrike обыграла OpenAI за 33 минуты. Пока что это лучший результат

Winstrike Team стала одной из семи команд, которой удалось победить ботов OpenAI. На момент публикации им принадлежит рекорд по времени: с первой попытки состав закончил матч за 33 минуты и 39 секунд.

Фото: https://arena.openai.com/#/results

Первое место удерживает неизвестный игрок из Китая. На форуме Reddit полагают, что это хакер, взломавший страницу с таблицей лидеров.

Всего игроки провели против ботов 1717 матчей. Искусственный интеллект пока побеждает в 99,5% процентах игр.

13 апреля создатели OpenAI провели шоу-матч с участием чемпионов мира по Dota 2 2018 года, командой OG. Тогда ИИ превзошёл соперников в серии. Игра завершилась со счётом 2:0.

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