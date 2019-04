Gambit Esports попала в одну группу с Ninjas in Pyjamas на OGA Dota PIT Minor

Организаторы OGA Dota PIT Minor 2019 опубликовали результаты жеребьёвки группового этапа.

В группе А оказались Ninjas in Pyjamas, Royal Never Give Up, Gambit Esports и BOOM ID. В группу B попали Alliance, EHOME, Forward Gaming и Majestic esports.

Групповая стадия пройдёт в круговом формате с матчами до двух побед. Все команды вне зависимости от результатов попадут в верхнюю сетку плей-офф. Участники, уступившие в четвертьфинале, отправятся в нижнюю сетку, где первые три раунда — серии до одной победы.

Гранд-финал чемпионата, где разыграют слот на MDL Disneyland Paris Major, пройдёт до трёх побед. Остальные матчи — до двух.

OGA Dota PIT Minor 2019 состоится в Хорватии 22-28 апреля. Победитель получит слот на мэйджоре, $ 125 тыс. и 120 очков DPC.