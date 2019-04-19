Loda — о результатах: сцена больше так не работает, сейчас нужно строить команды

Тренер и совладелец Alliance Джонатан Loda Берг объяснил в интервью Cybersport, почему клубы в Dota 2 работают на перспективу и в чем разница между тир-1 и тир-2 составами.

О возможных заменах и работе на перспективу

«На самом деле, мы часто говорим с [Хенриком AdmiralBulldog Анбергом] о будущем команды. Мне кажется, мы уже показали неплохие результаты с тех пор, как ты с ним пообщался. Тот факт, что мы прошли на два мейджора, — это уже что-то. Да, мы всё еще не в ряду с топ-командами, но нужно учитывать обстоятельства.



Люди по привычке ждут от всех клубов каких-то мгновенных результатов. Но мне кажется, что сцена больше так не работает. Сейчас нужно строить команды.



Впрочем, мы рассматривали возможность сделать замены. На всех позициях. Но затем мы всё обсудили и решили, что пока не достигли предела развития с текущим составом.

Об уровне команд сейчас

«Я считаю, что тир-1 команды — это участники мейджоров. Даже не так. Это те, кто входит там в топ-8. Если вам удается попасть туда, это значит, что в отдельно взятом матче вы способны обыграть любого оппонента.



Проблема в том, что сейчас эта грань между тир-1 и тир-2 командами стала очень размытой.



Не знаю, можно ли так говорить, но, к примеру, по последним результатам я бы даже Team Liquid не отнёс к тир-1 уровню».

Alliance выступит на OGA Dota PIT Minor 2019. Команда попала в одну группу с EHOME, Forward Gaming и Majestic esports.