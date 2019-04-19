Файтинги признаны киберспортивной дисциплиной Министерством спорта РФ

Министерство спорта РФ признало файтинги киберспортивной дисциплиной. Жанр включили во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом говорится в приказе № 199 от 14.03.2019.

Теперь количество киберспортивных дисциплин увеличилось до шести. В список также входит боевая арена, соревновательная головоломка, стратегия в реальном времени, технический симулятор и спортивный симулятор.

Киберспорт признали спортом в июне 2016-го. Сейчас участники соревнований могут получить разряды «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».