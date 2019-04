Crystallize: сейчас мы должны выиграть ESL One Mumbai, а потом готовиться к TI9

Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Владислав Crystallize Кристанек дал интервью порталу VP Esports, в котором рассказал о планах состава на ближайшее время.



«Сейчас главная задача для нас — сделать всё возможное для победы на ESL One Mumbai 2019. После этого у нас будет перерыв и надеюсь мы сможем подготовиться к последним рейтинговым турнирам и набрать достаточное количество очков для участия в The International 2019. Если нет, то мы попробуем пройти на турнир через отборочные.



Что касается инактива SoNNeikO, то без него приходится больше брать ответственности на себя. У Misha немного другой стиль игры, но пока всё идёт хорошо», — рассказал Кристанек.



Акбар SoNNeikO Бутаев временно ушёл в инактив из-за проблем со здоровьем. Детали его болезни не уточняются, но киберспортсмен пропустит GG.Bet Birmingam Invitational и ESL One Mumbai 2019. Его заменил Михаил Misha Агатов.