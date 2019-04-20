Разработчики OpenAI: нас больше не интересует соревновательная часть Dota 2

Сотрудники компании OpenAI рассказали о планах проекта на ближайшее время. Разработчики заявили, что не будут больше пытаться соревноваться с киберспортсменами и теперь Dota 2 станет только площадкой для испытаний.



«Мы не планируем оставлять OpenAI Five в открытом доступе. Это связано с тем, что после выпуска очередного обновления в Dota 2, понимание игры нейросетью меняется.



На следующей неделе мы закроем соревновательный аспект проекта. После победы ботов над OG мы поняли, что достигли того, чего хотели. В будущем мы будем использовать Dota 2 как площадку для различных тестов и постараемся получить больше информации о процессе обучения нейросети. В наших руках один из самых сложных и умелых ИИ. Возможно это поможет нам найти ответы на действительно важные вопросы связанные с алгоритмами», — написали представители OpenAI на Reddit.



Разработчики OpenAI открыли доступ к клиенту искусственного интеллекта 19 апреля. Каждый желающий может сразиться с ботами в Dota 2. До этого ИИ обыграл команду OG, завоевавшую титул чемпиона The International 2018.

