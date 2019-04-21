Данкан Thorin Шилдс: s1mple достоин уважения больше, чем кто-либо в истории CS

Комментатор англоязычной трансляции по Counter-Strike Данкан Thorin Шилдс похвалил Александра s1mple Костылева за его целеустремлённость несмотря на поражения команды.



«S1mple заслуживает уважения больше, чем кто-либо в истории Counter-Strike. Он продолжает оставаться лучшим несмотря на поражения команды и не теряет волю к победе. Железный характер. Важно, чтобы люди именно так относились к своим целям». — написал Шилдс в «твиттере».



Его коллега Мэттью Триветт отметил, что настоящее испытание для игрока начнётся после победы на мэйджоре. По его мнению это может изменить настрой Костылева, основным двигателем его игры является стремление доказать, что он лучший и когда киберспортсмен получит титул, ему больше нечего будет доказывать.



Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком 2018 года по версии портала HLTV.org. За сезон он получил шесть медалей MVP. Примечательно то, что часть из них он получил на чемпионатах, где Na’Vi проиграла в финале.

