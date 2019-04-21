Zfreek: мы были не готовы к Natus Vincere, и нас просто уничтожили

Игрок compLexity Gaming Закари ZfreeK Фридман прокомментировал выступление команды на ESL One Mumbai 2019. Он убежден, что нынешний состав Natus Vincere не такой слабый, как полагают аналитики.

«В первых матчах с TNC у противника было небольшое преимущество, потому что мы добирались до места проведения три дня и приехали только в ночь перед игрой. В любом случае, мы выступили плохо. А NaVi сейчас гораздо сильнее, чем все думают. Мы не были готовы к ним, и нас просто уничтожили», — отметил Фридман в интервью VPEsports.

CompLexity Gaming заняла 7—8-е место на ESL One Mumbai 2019. За весь турнир команда выиграла только одну карту. Их приз составил $ 7,5 тыс.