EternalEnvy: игроки в NA лучше разбираются в доте, но исполняют они ужасно

Джеки EternalEnvy Мао рассказал о разнице между Юго-Восточной Азией и Северной Америкой. Он убежден, что из-за наплыва игроков из Южной Америки нет никакого североамериканского сервера, а сами матчи напоминают цирк.

«Как по мне, североамериканские игроки лучше разбираются в доте, но исполняют они просто ужасно. К тому же их не так-то и много в регионе. Мне не нравятся наши рейтинговые матчи, это просто цирк. Во время игры люди не общаются на английском, в основном на испанском, ведь большинство из них из Южной Америки. Североамериканский сервер в основном забит южноамериканцами. Нет никакого североамериканского сервера», — заявил Мао в интервью VPEsports.

21 апреля Team Team выгнала двоих игроков после завершения выступления на ESL One Mumbai 2019. Команду покинули Нико Gunnar Лопез и Джейсон Newsham Ньюшем.