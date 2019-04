PPD: сейчас важно, как работает команда в целом, а не отдельные ее игроки

Капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер прокомментировал последние результаты команды на турнирах. Он не готов назвать недавние выступления состава «провалом». Однако ему бы хотелось показать более качественную и стабильную игру на соревнованиях.

«Мы играем в европейском регионе, а Европа и Китай — это два самых конкурентных региона, по моему мнению. Особенно если говорить о силе команд на квалификациях. Мы прошли на два мэйджора и на два майнора, так что я бы не назвал наше выступление ''провалом''. Из-за некоторых людей в составе многие ждут от нашей команды больших результатов, хотя этот сезон мы начали практически с нуля. В составе со мной остался только Нета 33 Шапира, да и на его счет я тоже сомневался. Все получилось как-то само собой. Мне бы хотелось показать более высокие результаты, ведь у нас талантливые ребята. Однако сейчас в ''Доте'' очень важно, как работает команда в целом, а не отдельные ее игроки», — отметил Дагер в интервью Maincast.

Ninjas in Pyjamas уступила Royal Never Give Up в стартовом матче. Вне зависимости от результатов в групповой стадии все команды попадут в верхнюю сетку плей-офф.