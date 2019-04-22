Smile: Na'Vi переиграли Keen начисто, за что им большой респект

Комментатор студии RuHub Сергей Smile Ревин выступил в защиту Natus Vincere. В комментарии для портала Cybersport он объяснил поведение игроков Keen Gaming, которые назвали поражение на ESL One Mumbai 2019 случайностью, желанием выпендриться.

«Китай очень любит выпендриваться после «драки». Я считаю, что NaVi переиграли Keen начисто, за что им большой респект», — заявил Ревин.

Keen Gaming уступила Na'Vi со счётом 1:2 в полуфинале верхней сетки ESL One Mumbai 2019. Впоследствии команда из Китая дошла до гранд-финала по нижней сетке и выиграла чемпионата. Матч против Mineski завершился со счётом 3:0.