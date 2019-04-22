В победителя турнира по файтингу кинули краба. Так зритель выразил недовольство

Игрок Team Liquid Хуан Hungrybox Дебиeдма выиграл чемпионат Pound 2019 по файтингу Super Smash Bros. Melee в одиночном зачёте. После победы в гранд-финале неизвестный зритель метнул в него мёртвым крабом. Так он решил выразить своё недовольство.

Организаторы соревнований сразу поймали нарушителя. Его имя не раскрывается. В будущем его отстранят от посещения турниров. Комментаторы выступили в защиту киберспортсмена. Они считают, что подобное поведение неприемлемо.

Краб ассоциируется с мемом Melee is dead (мёртвая игра), который родился в сообществе Super Smash Bros. Melee. Некоторые игроки убеждены, что Дебиeдма убивает дисциплину своим выступлением на Джигглипуфе. Персонаж считается одним из самых сильных, но при этом скучных при просмотре.

Hungrybox уже не первый раз подвергается нападкам людей. В апреле 2018-го неизвестный при встрече с Дебиeдмой в магазине Walmart послал к ч1ёрту киберспортсмена и его семью. При этом игрок считается одним из лучших в своей дисциплине. Он входит в «Пятёрку богов» по версии Super Smash Bros.