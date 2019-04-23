Astralis более года возглавляет рейтинг HLTV.org

Киберспортивная организация Astralis занимает первую строчку рейтинга HLTV более одного года. Команда возглавила список 22 апреля 2018 года, после победы на DreamHack Masters Marseille 2018.



По итогам апрельского обновления рейтинга, состав лидирует с показателем в 1000 очков. Ближайшим соперником команды является Team Liquid с результатам в 591 балл. На третьей строчке остановилась Natus Vincere — 552 балла.



За прошедший год Astralis завоевала 15 титулов, включая победу на двух мэйджорах. Также команда стала первым победителем Intel Grand Slam. За него состав получил $ 1 млн.