Джарон monkeys-forever Клинтон сыграет за coL на MDL Disneyland Paris Major

Ян Deth У Хэн покинул состав compLexity. Об этом сообщается в твиттере организации. Его заменит бывший игрок ROOONS и VGJ.Storm Джарон monkeys-forever Клинтон. Он сыграет за команду на турнире MDL Disneyland Paris Major.

Менеджмент заявил, что уход Death не связан с поражением coL на ESL One Mumbai 2019. Решение стало завершением дискуссий, которые продолжались последние несколько недель.



MDL Disneyland Paris Major станет предпоследним мэйджором соревновательного сезона. Чемпионат пройдёт с 4 по 12 мая в Париже (Франция). Участники разыграют $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.