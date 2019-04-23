Квин CCnC Каллахан: мне нравится текущий состав Forward Gaming

Игрок команды Forward Gaming по Dota 2 Квин CCnC Каллахан дал интервью журналистам студии Maincast. Он рассказал о впечатлениях от перехода в новую организацию.



«Сейчас хорошо себя чувствую. Как полноценный игрок, я не бывал на турнирах со времён OpTic Gaming. Меня немного помотало, да и в середине года были определённые трудности, но мне приятно снова вернуться к соревнованиям.



Мне нравится текущий состав. Я уже играл с Yawar и Sneyking в Team Freedom. С Kitrak давно дружу, так что единственным новым человеком для меня стал MSS, но пока я слышал о нем только хорошее. В общем, с нетерпением ждал случая поиграть с этой командой. Они славные парни, трудолюбивые, и мы хотим вместе построить нечто долгоиграющее, помочь друг другу расти», — сказал Каллахан.

Квин CCnC Каллахан присоединился к Forward Gaming в марте 2019 года. Вместе с ним в организацию пришли Картик Kitrak Ратхи и Цзиньцзюнь Sneyking У. Они заменили ушедших Авери SVG Сильвермана, Саахила UNiVeRsE Арору и ушедшего в инактив Романа Resolution Фоминока.



Первый рейтинговый турнир обновлённого состава — OGA Dota Pit Minor 2019. На момент написания новости команда потерпела два поражения и занимает последнее место в группе.