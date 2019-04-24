PUBG Corp изменит баланс выпадения оружия в PUBG

Разработчики шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds загрузили обновление #28 на тестовые серверы игры. Студия изменила шансы выпадения предметов, добавила статистику по владению оружием и исправила множество внутриигровых ошибок.
Общие изменения:
Добавлена система владения оружием. Это новая система развития, в которой игроки получают опыт при использовании оружия. Система действует постоянно, независимо от сезонов. Мастерство владения каждым оружием можно повысить до 100-го уровня. На новой вкладке в лобби игроки могут просматривать статистику по использованию оружия, результаты последнего матча, а также полученные награды.
Награды за владение оружием
— Талисманы
— Медали
— Эмблемы рангов
Общие изменения геймплея:
— Общее количество предметов, появляющихся на Эрангеле, было увеличено примерно на 28%.
— Увеличено общее количество предметов, а также частота появления наиболее востребованных из них.
— Увеличена частота появления штурмовых винтовок — примерно на 64%;
— Увеличена частота появления марксманских винтовок — примерно на 114%;
— Увеличена частота появления снайперских винтовок — примерно на 177%.
— Частота появления снаряжения, бронежилетов и шлемов была слегка увеличена, особенно предметов уровня 2.
— Слегка увеличена частота появления медикаментов.
Изменение множителя повреждений Снайперских Винтовок:
— Множитель повреждений снайперских винтовок при нанесении урона в торс снижен со 150% до 130%.
— Базовый показатель урона AWM снижен со 120 ед. до 105.
— Из AWM более нельзя будет с одного выстрела в торс убить игрока с полным здоровьем и экипированным бронежилетом второго уровня.
Улучшения звука в игре:
— Добавлены новые звуки взаимодействия с предметами. Ранее, когда игрок подбирал, бросал, брал в руки или убирал некоторые предметы, воспроизводился один и тот же звуковой эффект, не зависящий от характеристик предметов. Мы добавили уникальные звуковые эффекты для ряда предметов.
— Добавлены звуки подвесок транспорта.
Подробное описание обновления можно найти на сайте игры. Дата добавления патча на основные серверы пока не раскрывается.
PUBG Corp изменит баланс выпадения оружия в PUBG