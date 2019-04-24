PUBG Corp изменит баланс выпадения оружия в PUBG

Разработчики шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds загрузили обновление #28 на тестовые серверы игры. Студия изменила шансы выпадения предметов, добавила статистику по владению оружием и исправила множество внутриигровых ошибок.



Общие изменения:

Добавлена система владения оружием. Это новая система развития, в которой игроки получают опыт при использовании оружия. Система действует постоянно, независимо от сезонов. Мастерство владения каждым оружием можно повысить до 100-го уровня. На новой вкладке в лобби игроки могут просматривать статистику по использованию оружия, результаты последнего матча, а также полученные награды.



Награды за владение оружием

— Талисманы

— Медали

— Эмблемы рангов



Общие изменения геймплея:

— Общее количество предметов, появляющихся на Эрангеле, было увеличено примерно на 28%.

— Увеличено общее количество предметов, а также частота появления наиболее востребованных из них.

— Увеличена частота появления штурмовых винтовок — примерно на 64%;

— Увеличена частота появления марксманских винтовок — примерно на 114%;

— Увеличена частота появления снайперских винтовок — примерно на 177%.

— Частота появления снаряжения, бронежилетов и шлемов была слегка увеличена, особенно предметов уровня 2.

— Слегка увеличена частота появления медикаментов.



Изменение множителя повреждений Снайперских Винтовок:

— Множитель повреждений снайперских винтовок при нанесении урона в торс снижен со 150% до 130%.

— Базовый показатель урона AWM снижен со 120 ед. до 105.

— Из AWM более нельзя будет с одного выстрела в торс убить игрока с полным здоровьем и экипированным бронежилетом второго уровня.



Улучшения звука в игре:

— Добавлены новые звуки взаимодействия с предметами. Ранее, когда игрок подбирал, бросал, брал в руки или убирал некоторые предметы, воспроизводился один и тот же звуковой эффект, не зависящий от характеристик предметов. Мы добавили уникальные звуковые эффекты для ряда предметов.

— Добавлены звуки подвесок транспорта.



Подробное описание обновления можно найти на сайте игры. Дата добавления патча на основные серверы пока не раскрывается.